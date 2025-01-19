Manisa FK: 0 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Gaoussou Kyassou Diarra'nın golüyle galibiyete ulaşan İstanbulspor, puanını 30'a yükseltti. Manisa FK ise haftayı 26 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla İstanbulspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 62. dakikada Gaoussou Kyassou Diarra attı.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 30'a yükseltirken, Manisa FK ise 26 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Sakaryaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, evinde Amed SK'yı ağırlayacak.