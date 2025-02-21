Manisa FK: 0 - Boluspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, deplasmanda Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Enes Alıç ve Florent Hasani'nin golleriyle galip gelen Boluspor, puanını 37'ye yükseltti. Manisa FK ise haftayı 33 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Boluspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37'de Enes Alıç ve 67. dakikada Florent Hasani attı.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 37'ye yükseltirken, Manisa FK ise 33 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Boluspor, evinde Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.