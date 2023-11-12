Manisa FK: 0 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12 haftasında Bandırmaspor deplasmanda Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 12 haftasında Manisa FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 2-0 kazanırken goller; 31. dakikada Moussa Djitte ve 61. dakikada penaltıdan Doğancan Davas'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor puanını 25'e yükseltip lider Eyüpspor'un arkasında zirve takibini sürdürdü. Manisa FK ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bandırmaspor evinde Şanlıurfaspor'u konuk ederken, Manisa FK deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak.