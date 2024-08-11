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        Haberler Gündem Güncel Manisa, Elazığ ve Mersin'de orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor | Son dakika haberleri

        Manisa, Elazığ ve Mersin'de orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

        Manisa'nın Salihli, Elazığ'ın Keban ve Mersin'in Silifke ilçelerinde ormanlık, dağlık ve otluk alanlarda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:07
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        • 1

          Manisa'nın Salihli ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

          20'inci saate girilen söndürme çalışmalarında havadan ve karadan mücadele devam ediyor.

        • 2

          Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.

        • 3

          Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.

        • 4

          Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        • 5

          Salihli ilçesinde dün saat 14.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.

        • 6

          ELAZIĞ

          Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dağlık ve otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        • 7

          Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

          Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ediyor.

        • 8

          Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ediyor.

        • 9

          Dağlık arazide araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler, yangın söndürme çalışmasını güçlükle yapıyor.

          Öte yandan, bölgedeki yangın, Fırat Nehri üzerindeki bir alabalık çiftliğinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        • 10

          MERSİN

          İki ildeki yangınlara müdahale sürerken Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Balandız mevkisindeki ormanlık alandan da alevler yükseldi.

          İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

          Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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