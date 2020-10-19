Manisa Demirci'de güneş enerjisi santrali kurulacak

AA

Demirci Belediyesinde, geçen ay yapılan ihalenin ardından kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. İşin süresinin 45 gün olduğu belirtildi.

Hacı Hamza Mahallesi Kocahisar mevkisinde 19 bin metrekare alana kurulacak güneş enerjisi santralinde, 1500 panelin yer alacağı ve ayda 500 kilovatsaat elektrik üretileceği belirtildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine, belediyenin enerji giderlerini azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "3 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. 5 yıl içeresinde kendisini amorti edecek. Bu proje enerji giderlerimizi oldukça azaltacak." bilgisini verdi.