Manisa'dan Prag'a "Yeşil Hareket"

Manisa'nın Atatürk Ortaokulu öğrencileri, okulun İngilizce öğretmeni ve proje yürütücüsü Seçil Köklü Gülseven koordinasyonunda Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Akreditasyon ortağı olarak "Think Green Take Action" (Yeşil Düşün Harekete Geç) projesi kapsamında Çekya'nın Prag kentindeki proje ortağı okulları ziyaret etti.

İşbaşı gözlem ve eğitim uygulaması etkinliği çerçevesinde İngilizce öğretmeni İlknur Korkmaz ile birlikte öğrenciler, Zkladn kola Btovsk okulunun öğrencileriyle birlikte matematik, coğrafya, İngilizce ve bilişim teknolojileri derslerine katıldı.

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Uluslararası bir ortamda gerçekleştirilen ortak çalışmalarla daha verimli hale gelen derslerle öğrenciler çevre bilincini artırmak amacıyla okulda ve sokakta röportajlar yaparak önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Proje sayesinde öğretmenler ve öğrenciler karşı okulun eğitim sistemini yakından inceleme ve tanıma fırsatı buldu. Bu proje sayesinde öğrenciler, yabancı dil becerilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda iletişim, dijital ve sosyal becerilerinde de büyük bir ilerleme kaydetti.

Çevre bilincini dijital becerilerle harmanlayarak, küresel ısınma ,iklim krizi hakkında farkındalık oluşturmaya yönelik projeler üretti. Ayrıca teknoloji kullanımı konusunda önemli bir gelişim sağladılar. Proje, öğrenci ve öğretmenlerin katılım sertifikalarını alarak başarıyla tamamlandı. Okula döndüklerinde ise öğrenciler, edindikleri bilgi ve deneyimleri arkadaşlarıyla paylaşarak, proje hakkında farkındalık oluşturmaya devam ettiler.