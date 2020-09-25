Manisa'daki silahlı saldırıyla ilgili Bilecik'te yakalanan zanlı tutuklandı

Mustafa Topçu Sokak'ta 23 Ağustos'ta yaşanan silahlı saldırının zanlısı olarak dün Bilecik'in Osmaneli ilçesinde saklandığı evde yakalanan Mert Can Öztürk (20),Soma Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öztürk'ün ifadesinde suçu itiraf ettiği, babasının hasmını vurmak istediğini ancak yanlış kişileri vurduğunu söylediği öğrenildi.

- Olay

Soma'da 23 Ağustos gecesi, otomobilden açılan ateş sonucu bir kafede oturan Bahadır Akbay yaşamını yitirmiş, A.O. ve G.D. yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında zanlı Mert Can Öztürk'ün babası Y.Ö ile olay sırasında aynı otomobilde bulunan kuzeni M.Y. tutuklanmıştı.