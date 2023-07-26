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        Haberler Gündem Manisa'daki orman yangınında şüpheli tarım işçisi tutuklandı

        Manisa'daki orman yangınında şüpheli tarım işçisi tutuklandı

        Manisa'da Ş.K.'nin orman yangının başladığı noktada çay demlemek için ateş yaktığı ve atılan sigara izmaritlerinden tespit edilip gözaltına alındığı bildirildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:24
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        Yangınla ilgili bir şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, önceki gün çıkan ve dün 23'üncü saatin sonunda söndürülen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan tarım işçisi Ş.K. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ş.K.'nin yangının başladığı noktada çay demlemek için ateş yaktığı ve atılan sigara izmaritlerinden tespit edilip gözaltına alındığı bildirildi.

        Saruhanlı'nın kırsal Hatıplar Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda orman personeli sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine İzmir ve Balıkesir'den de ekipler takviye olarak bölgeye gönderildi. Alevler Sarısığırlı Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı.

        Mahalledeki 14 ev ve 3 ahır tamamen, 1 ev ise kısmen yandı. Yangına 9 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 yer ekibi, 18 itfaiye aracı, 15 emniyet ve jandarmaya ait TOMA, toplamda 450 orman işçisiyle müdahale edildi. Öte yandan Çaltepe, Gökbel ve Sarıçam mahalleleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. 250 hektarlık alanda etkili olan yangın dün saat 12.00 sıralarında 23 saat sonra kontrol altına alındı.

        #Manisa
        #orman yangını
        #haberler
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