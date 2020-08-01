Manisa'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Alınan bilgiye göre, dün 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.Bu sabah İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 21 arazöz soğutma çalışmalarına başladı.Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 35 hektar kızılçam ormanının hasar gördüğü belirtildi.

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