Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle gece yarısı çıkan yangında ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Yangınla ilgili hasarın, söndürme işlemleri tamamlandıktan sonra tespit edileceği belirtildi.

Soma ilçesine bağlı Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarındaki sarp arazide orman yangını çıkmıştı. Bölgeye 22 arazöz, 4 dozer ile belediye itfaiye ekipleri sevk edilmişti. 150 kadar kişinin yaşadığı mahalledekiler, tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup, bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi almıştı.