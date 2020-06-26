Manisa'daki depremde bir apartmandan düşen beton parçaları 3 araca zarar verdi

Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi merkezli deprem, Soma ilçesinde de hissedildi.Deprem anında, Bergama Caddesi'ndeki bir binanın çatı katından kopan beton parçaları park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Araçlarda büyük hasar oluştu.İhbar üzerine olay yerine gelen Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaparak tutanak tuttu.

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