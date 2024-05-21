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        Haberler Gündem Güvenlik Manisa'daki DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Manisa'daki DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 21:33 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:33
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        Manisa'da DEAŞ operasyonu
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        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 18 Mayıs'ta, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya ile Kırkağaç ve Soma ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, 3 tabanca, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Manisa
        #haberler
        #DEAŞ operasyonu
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