Zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

AA

Çobanisa Mahallesi yakınlarında, Turgutlu yönüne giden şehirler arası yolcu otobüsü, otomobil, minibüs ile plakası henüz belirlenemeyen ve işçi servisi olarak kullanılan bir başka otobüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre, büyük bölümü hafif şekilde olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin incelemesi sürüyor.