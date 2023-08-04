Manisa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 3 yaralı
Manisa Turgutlu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir Ankara karayolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında F.Ö.Ö'nün kullandığı yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan İ.K. yönetimindeki TIR'a çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada, otobüsteki yolculardan A.Z.K. (17), S.F.K. (20) ile A.Y. (52) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan A.Y, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Otobüs şoförü F.Ö.Ö, ifadesi alınması için emniyete götürüldü.
Öte yandan kaza sonrası yolcular, bölgeye gelen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.