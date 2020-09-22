Manisa'da yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Bayat Mahallesi yakınlarındaki tarlasında çalışan Halil Karakaya, yerde yaralı bir karaca yavrusu olduğunu fark ederek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yırtıcı bir hayvanının saldırısına uğradığı düşünülen karaca, ekiplerce teslim alınarak tedavisi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü.

Gördes Kaymakamı Bekir Abacı ve Belediye Başkanı Muhammet Akyol, duyarlı davranışı nedeniyle Halil Karakaya'ya teşekkür etti.