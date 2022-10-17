Hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 kadın şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde hırsızlık şüphesiyle yakalanan 4 kadın Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde 4 kadın şüphelinin hırsızlık girişimi için ilçeye geldiğini tespit edip şüpheli kadınları fiziksel takibe aldı. Yakından takip edilen A.A. (26), N.A.(21), Ç.A. (25) ve Ç.U. (42) isimli şüpheli kadınlar, bir binaya girme girişiminde bulunurken düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli kadınların Bursa'nın Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçundan firari olarak arandıkları tespit edilip savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 4 şüpheli kadın, Karacabey'de tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.