Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Manisa'da vahşet: Bacakları kesilmiş kedi cesedi bulundu | Son dakika haberleri

        Manisa'da vahşet: Bacakları kesilmiş kedi cesedi bulundu

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bacakları kesilmiş kedi cesedi bulundu. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:24 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vahşet! Kedinin bacaklarını kesmişler
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki acil sağlık hizmetleri istasyonunun bahçesinde bacakları kesik halde kedi cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hayvan Durum İzleme Şube Müdürlüğü ile Şehzadeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Veteriner incelemesinde, kedinin 4 bacağının kesici aletle eklem yerlerinden kesildiği belirlendi.

        Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        #KEDİ
        #hayvana eziyet
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Habertürk Anasayfa