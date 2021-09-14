Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 120 gram eroin, 75 gram metamfetamin, uyuşturucu nitelikli 10 hap ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.

Afganistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.