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        Haberler Gündem Güvenlik Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

        Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın iki ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 00:22 Güncelleme: 10.10.2023 - 00:22
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
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        Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Turgutlu ve Akhisar ilçe narkotik büro amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        AA'nın haberine göre; yapılan aramalarda 80 gram sentetik uyuşturucu, 191 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Akhisar
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