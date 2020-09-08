Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Tekeli mezrasında uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda S.T. (51),N.T. (22),İ.T. (31),A.T. (15) ve B.T. (34) isimli kişilerin ev ve ahırlarıyla bu kişilerin kullandığı araziler kontrol edildi.
Operasyonda 22 bin 345 kök Hint keneviri, 65 kilo kubar esrar, 12 av tüfeği, 5 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 6.35 mm. 6 adet 6.35 mm. tabanca fişeği, 1 ruhsatsız 9 mm. tabanca, 234 adet 9 mm. tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, 12 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 185 av tüfeği kartuşu, 405 doluma hazır av tüfeği kartuşu, 2 kilo barut, 3 adet barut ölçü aleti, 1 adet pointer cihazı, 4 adet el telsizi, 2 adet av tüfeği dürbünü, 160 adet kartuş sıkıştırma kafesi, 170 bin TL nakit para ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 5 şüpheli gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.
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