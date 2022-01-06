Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre; ekipler, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi, A.T, Y.S, E.B ve K.U'yu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.