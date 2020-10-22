Manisa'da uyuşturucu operasyonu

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında Yunusemre ilçesinde bir eve operasyonda düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 3 parça halinde 1 kilo 321 gram esrar ele geçirildi, evdeki 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.