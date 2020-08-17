Manisa'ya otomobille uyuşturucu getirileceği ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri takibe aldı.

Ekipler, kent girişinde iki ayrı kontrol noktasında otomobilleri durdurdu.

Otomobillerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.