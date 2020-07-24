Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine Yukarıçobanisa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu, ormanlık alanda 10 bin 855 kök Hint keneviri ele geçirildi.