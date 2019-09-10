Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A'nın evi ve kendisine ait depoda uyuşturucu madde imalatı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, depoda kurutulmaya bırakılmış 23 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli A.A. gözaltına alındı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan tutuklandı.