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        Haberler Gündem Manisa'da tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi - Güncel haberler

        Manisa'da tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde yol kenarında tüfekle vurulmuş halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 18:17 Güncelleme: 01.01.2024 - 18:17
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        Manisa'da tüfekle vurulan kişi öldü
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        Alınan bilgiye göre, Poyrazdamları Mahallesi Yağbasan ara yolu mevkisinde silah sesi duyan vatandaşlar, yol kenarındaki traktörün yanında Aziz Akay'ı (53) yaralı buldu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

        Ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Akay, kurtarılamadı.

        İlk incelemede Akay'ın av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi.

        Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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