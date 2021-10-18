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Manisa'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

18.10.2021 - 06:20 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Traktör takla attı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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DHA

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Ödemiş-Salihli yolu Allahdiyen Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Mehmet Ceviz (63) yönetimindeki 45 SV 781 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, takla atarak şarampole yuvarlandı. DHA'nın haberine göre; kazada traktör sürücüsü Ceviz olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan M.D. (60) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı M.D.'yi ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ceviz'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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