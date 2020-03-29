Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümmet Piyan idaresindeki 20 ST 595 plakalı otomobil, Kula-Salihli kara yolu Kemaliye Mahallesi yol ayrımında bariyerlere çarparak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan İsmail Fikret Piyan (13) hayatını kaybetti, Ümmet (40),Kezban (37) ve Sude Piyan (12) yaralandı.

Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Sude Piyan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.