Manisa'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Alınan bilgiye göre, Kamil Arslan (35) idaresindeki 06 ABD 645 plakalı hava kompresörü yüklü kamyonet, İzmir-Uşak kara yolu Kovukdere rampaları mevkisinde Emrah Çakıcı (26) idaresindeki 34 BS 7298 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Arslan ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince önce Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Arslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.