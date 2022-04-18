Manisa'da trafik kazaları: 2 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerindeki kazalarda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kula ilçesinde İzmir-Uşak yolunun Kovukdere mevkisi yakınlarında O.C'nin (32) kullandığı 35 BCS 574 plakalı kamyonet, E.A. (54) idaresindeki 43 EA 863 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü O.C. ile aynı araçtaki Ata Yahşi (24) hastaneye kaldırıldı. Yahşi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesi'ndeki kazada ise, Y.A'nın (50) kullandığı 20 H 9262 plakalı kamyon, Salihli-Alaşehir yolunda devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Y.A. yaralandı, araçta bulunan Tuncay Koca (56) hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Y.A, tedavisi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Salihli'deki bir başka kazada da kırsal Derbent Mahallesi yakınlarında S.G'nin (39) kullandığı 45 SC 2984 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.