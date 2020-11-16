Manisa'da toprak yığınına çarpan minibüsteki 8 öğrenci yaralandı

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niversite hazırlık kursu için Turgutlu ilçesinden aldığı lise öğrencilerini Manisa'ya getiren Adnan Enaz'ın kullandığı 45 J 6510 plakalı servis minibüsü, Şehzadeler ilçesindeki yeni garaj yakınlarında yoldan çıktı.

Yol kenarındaki toprak yığınına çarparak duran minibüsteki 8 öğrenci yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan öğrencilerin hafif yaralandıkları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten verildi.