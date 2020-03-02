Manisa'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi



Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasında, salgın hastalıkların insandan insana taşınmasının önlenmesi amacıyla toplu taşıma araçlarında çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, toplu taşıma araçlarında vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde seyahat etmesine önem verdiklerini ifade etti.

Ergün, "Manisa'da il genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçlarda tedbir amaçlı dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarını kullanabilirler." ifadelerini kullandı.