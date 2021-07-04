Manisa'da feci kaza

Murat Sarıyat'ın kullandığı elektrikli bisiklet, İzmir-Ankara kara yolu Caferbey Mahallesi yakınlarında Erdal D. idaresindeki 45 ADT 485 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü Sarıyat'a, karşı yönden gelen Ahmet A. (55) yönetimindeki 20 YN 169 plakalı tır çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarıyat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıyat’ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.