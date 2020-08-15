Manisa'da tır devrildi: 1 yaralı

Halis Şener'in (49) kullandığı 42 AVK 88 plakalı sunta yüklü tır, İzmir-Uşak kara yolu Peribacaları mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada yaralanan Şener, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunan Şener, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.Kaza nedeniyle İzmir-Uşak kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

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