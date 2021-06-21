Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Manisa'da tıkanan kanalizasyon hattını açmaya çalışan işçi ağır yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tıkanan kanalizasyon hattını açmaya çalışan belediye işçisi ağır yaralandı.

21.06.2021 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da tıkanan kanalizasyon hattını açmaya çalışan işçi ağır yaralandı
AA

Kavaklıdere Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle kanalizasyon hattı tıkandı.

Durumun bildirilmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri tıkanan hattın açılması için çalışma başlattı.

Bahattin Dinçer (60),tıkanıklığı gidermek için vidanjörün basınçlı su hortumunu kanalizasyon hattına bıraktı.

Dinçer, hortumun yerinden çıkarak göğsüne çarpması sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dinçer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kuyruğun sonu görünmüyor! 10 bin araç aynı yere gitti
Kuyruğun sonu görünmüyor! 10 bin araç aynı yere gitti
Eşine pısırık demişti... Mahkeme bakın ne ceza verdi
Eşine pısırık demişti... Mahkeme bakın ne ceza verdi
Boş arazideki yeni mezar polisi alarma geçirdi
Boş arazideki yeni mezar polisi alarma geçirdi
Olay paylaşım!
Olay paylaşım! "Gerek var mı şöyle şeylere"
20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları
20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları
YKS'ye sayılı günler kala psikologdan ailelere uyarı!
YKS'ye sayılı günler kala psikologdan ailelere uyarı!
İşinden evine 'uçarak' gidiyor
İşinden evine 'uçarak' gidiyor
Hong Kong’un Apple Daily gazetesi kapanma riskiyle karşı karşıya
Hong Kong’un Apple Daily gazetesi kapanma riskiyle karşı karşıya