Manisa'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Manisa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

İHA'nın haberine göre; PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.