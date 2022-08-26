Manisa'da terör operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Manisa'da haklarında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde, haklarında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı için 18-19 Ağustos tarihlerinde operasyon yapıldı.

DHA'nın haberine göre; operasyonda gözaltına alınan Ş.A, İ.B, H.G, İ.D, K.A ve K.Y çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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