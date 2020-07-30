Manisa'da tavuk tesisinin kazanını çalan 2 zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşaköy Mahallesi'ndeki bir tavuk işleme tesisinde etlerin işlenmesinde kullanılan 800 litre hacmindeki krom kazan ile parçalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen jandarma, şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

İkametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan T.A. (27) ve F.A (29),çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Değeri yaklaşık 50 bin lira olduğu belirtilen krom kazan işletme sahibine teslim edildi.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde krom kazanı sepetli motosiklete koyan 2 şüphelinin tesisten uzaklaşmaları yer alıyor.