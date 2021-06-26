Manisa'da tartıştığı eşini silahla öldüren saldırgan yakalandı

Alınan bilgiye göre, Reşatbey Mahallesi 315 Sokakta bulunan bir evde oturan Sadriye Şen ile eşi R.Ş. arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

R.Ş, Sadriye Şen'i silahla vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şen'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sadriye Şen'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yakaladığı saldırgan R.Ş, gözaltına alındı.