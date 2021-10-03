Yunus Emre ilçesine bağlı Yeni Mahalle 4729. Sokak'ta oturan ve eve alkollü geldiği öne sürülen Mehmet C. (26) babası Selim C. (51) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evin camlarını kıran Mehmet C. ile onu sakinleştirmeye çalışan babası Selim C. yaşanan arbedede bacağından yaralandı.

Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.