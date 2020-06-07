Manisa'da tankere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Veli D'nin kullandığı 45 E 3419 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki refüjde peyzaj sulaması yapan ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 45 M 0446 plakalı tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Durumu ağır olan sürücü Veli D, ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.