Manisa'da su sıkıntısı çeken mahallelinin heyecanlı bekleyişi

Sondaj çalışmalarını İçme Suyu Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü İlker Kılıç da takip etti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlara daha verimli su ulaştırılması için başlattığı sondaj çalışmaları tamamladı.

Alınan numune teste gönderilirken, mahallelinin heyecanlı bekleyişi de başladı. Numuden olumlu sonuç alındığı takdirde, mahalleye daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına gerekli bağlantı yapılması amacıyla proje çalışmalarına başlanacak.

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Çetinkaya, "Mahallemizin su sorununu çözmek amacıyla MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sondaj çalışması yapıldı ve su çıkarıldı. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.