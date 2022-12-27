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Haberler Gündem Manisa'da su sıkıntısı çeken mahallelinin heyecanlı bekleyişi

Manisa'da su sıkıntısı çeken mahallede heyecanlı bekleyiş! Numune olumlu çıkacak mı?

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nin su sıkıntısını bitirmek için başlanan sondaj çalışması tamamlandı. Şimdi mahalleli, sondajdan alınan numuneden gelecek olumlu haberi bekliyor. Numunenin olumlu çıkması halinde mahalleye kesintisiz su sağlayacak olan çalışma başlatılacak

Giriş: 27.12.2022 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da su sıkıntısı çeken mahallelinin heyecanlı bekleyişi
İHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlara daha verimli su ulaştırılması için başlattığı sondaj çalışmaları tamamladı.

Sondaj çalışmalarını İçme Suyu Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü İlker Kılıç da takip etti.

ALININ NUMUNE TESTE GÖNDERİLDİ

Alınan numune teste gönderilirken, mahallelinin heyecanlı bekleyişi de başladı. Numuden olumlu sonuç alındığı takdirde, mahalleye daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına gerekli bağlantı yapılması amacıyla proje çalışmalarına başlanacak.

MUHTAR: SONDAJDAN SU ÇIKARILDI

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Çetinkaya, "Mahallemizin su sorununu çözmek amacıyla MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sondaj çalışması yapıldı ve su çıkarıldı. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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