Evinin önünde silahla vurularak öldürüldü

AA

Alınan bilgiye göre, Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Adnan Temur (55), minibüsüyle evininin bahçesinden çıktığı sırada A.N'nın (22) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temur, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.