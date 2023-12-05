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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da servis minibüsü TIR'a çarptı: 12 yaralı

        Manisa'da servis minibüsü TIR'a çarptı: 12 yaralı

        Manisa Turgutlu'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Feci kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 06:49 Güncelleme: 05.12.2023 - 06:49
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        Servis minibüsü TIR'a çarptı: 12 yaralı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seramik fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü, önünde giden TIR'a çarptı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir'den Ankara istikametine seyir halinde olan ve bir seramik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Nurettin Kocabaş (58) yönetimindeki servis minibüsü, dikkatsizlik sonucu önünde giden Sefa Duru (28) yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

        12 KİŞİ YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; minibüsün ağır hasar aldığı kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü Kocabaş, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi.

        YARALI SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

        Yaralanan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan servis minibüsü sürücüsü Kocabaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı, araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından karayolunda trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Manisa
        #Turgutlu
        #haberler
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