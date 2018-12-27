Manisa'nın Akhisar ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen iki operasyonda 2 bin 228 litre kaçak içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Akhisar'ın Sünnetçiler Mahallesi'nde K.Ö'nün zeytinlik deposuna baskın yaptı.

Yapılan aramada 2 bin 228 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında, ÖTV tebligatı kapsamında 195 bin 135 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Alaşehir'deki Killik Mahallesi'nde ise sahte içki ürettiği belirlenen U.T'nin iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yeri ve şahsın otomobilinde yapılan aramada, 24 litre etil alkol, bidonlarda 40 litrelik tıbbi kullanım amaçlı alkol, 2 litre hazır alkol, yarım litre pet şişe içinde viski, 1 kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 31 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.