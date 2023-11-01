Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Manisa'da 'sahte içki' operasyonu: 10 gözaltı - Güncel haberler

        Manisa'da 'sahte içki' operasyonu: 10 gözaltı

        Manisa'nın Şehzadeler, Akhisar ve Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 bin 939 litre sahte şarap, 359 litre rakı, 328 litre etil alkol, 11 litre viski, 6,5 litre votka ile sahte içki imalatında kullanılan ürün ve düzenekler ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 01.11.2023 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da 'sahte içki' operasyonu: 10 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şehzadeler, Akhisar ve Salihli ilçelerinde sahte içki üretmek amacıyla imalathane kurulduğu, bu ürünlerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda; şüphelilerin sahte içki imalathanelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 939 litre sahte şarap, 359 litre sahte rakı, 328 litre etil alkol, 11 litre sahte viski, 6,5 litre sahte votka, 17 adet içki aroması ve içki imalatında kullanılan ürün ve düzenekler ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Manisa
        #manisa haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İpek Kıraç'tan açıklama
        İpek Kıraç'tan açıklama
        THY'de uçuşlar yeniden başladı
        THY'de uçuşlar yeniden başladı
        Bomba itiraf
        Bomba itiraf
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Habertürk Anasayfa