İlk olarak şeker, su ve 41 çeşit baharatı kaynatarak macun haline getiriyoruz. Daha sonra macunu işleyerek, çubuk haline getiriyoruz. Bu sene heyecanımız biraz daha farklı ve yoğun. Çünkü 3 yıllık bir özlem vardı. Kendimizin üretip de sardığı macunun saçımı çok daha farklı bir duygu. Yoğun bir şekilde, 15 kadın bunun üstesinden geleceğiz ve 7 ton mesirimiz halka saçılacak" dedi.