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Manisa'da PKK/KCK operasyonu! 21 şüpheliden 17'si yakalandı

Manisa'da, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 21 kişiden 17'si sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı

Giriş: 28.11.2022 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı
Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı
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İHA

Manisa'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 21 kişinin yakalanması için, merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler ile Turgutlu, Soma, Alaşehir, Saruhanlı, Salihli ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda toplam 17 şahıs yakalanırken, 2 şahsın yurt dışında olması nedeniyle yakalanamadığı diğer 2 şahsın ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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