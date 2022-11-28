Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

İHA

Manisa'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 21 kişinin yakalanması için, merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler ile Turgutlu, Soma, Alaşehir, Saruhanlı, Salihli ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda toplam 17 şahıs yakalanırken, 2 şahsın yurt dışında olması nedeniyle yakalanamadığı diğer 2 şahsın ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.