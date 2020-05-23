Manisa'da otomobilin tabelaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Manisa-Akhisar kara yolu üzerindeki Selimşahlar Mahallesi yakınlarında dün gece 45 AU 407 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonun tabelasına çarptığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sürücü Selim Bilgir'in (46) yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı kazayı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarının kaydettiği belirlendi. Görüntülerde hızla gelen otomobilin kaldırıma çıkarak yol kenarındaki tabelaya çarptığı anlar yer alıyor.

Öte yandan kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılar Hüseyin Demir (42) ve Servet Dumlu'nun (48) tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.