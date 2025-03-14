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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Manisa'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Manisa Salihli'de arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan kamyona otomobil çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 01:39 Güncelleme: 14.03.2025 - 01:40
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        Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Manisa'da Salihli-Köprübaşı karayolunun Taytan Mahallesi mevkisinde Y.E. (72) yönetimindeki otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

        OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Menekşe Ertuğrul'un (70) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

        Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Y.E. ile D.S. (45) ve H.Ş.S. (6), Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Sürücü Y.E. ile H.Ş.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Menekşe Ertuğrul'un cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Manisa
        #Salihli
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